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Maltepe Belediye Başkanı Kılıç için yolsuzluk iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 13:18 | Son Güncelleme

Kılıç, hakkında çıkan yolsuzluk iddialarına ilişkin AK Partili meclis üyeleri tarafından yöneltilen soruları belediyenin Meclis toplantısında cevapladı

İSTANBUL (AA) - Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, hakkında çıkan yolsuzluk iddialarına ilişkin AK Partili meclis üyeleri tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

Maltepe Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2019 yılının ilk meclis toplantısında AK Partili meclis üyeleri tarafından Kılıç'a, hakkında çıkan yolsuzluk iddialarına ilişkin sorular yöneltildi.

Konuyla ilgili söz alan AK Partili meclis üyesi Adem Göktaş, Kılıç'ın mal varlığına dair çıkan haberlerin ardından Maltepe meydanında yaptığı açıklamaları hatırlatarak, kendisine, "Gayrimenkullerin alımına ilişkin Türkiye'de inşaat faaliyeti yürütülüyorsa 2014'te hangi firmayla hangi işleri yaptığınızın bildirilmesi, ayrıca yurt dışındaki faaliyetler karşılığı ise yurt dışında ailenizin işlettiği otellerin isimleri veya yaptığınız inşaat faaliyetlerinin nitelikleri ve buraya getirdiğiniz paranın hangi bankalar vasıtasıyla, dekontu gösterilmek suretiyle, transferinin yapıldığı ve kardeşiniz Matraş'ın taşeronu mu değil mi?" sorularını yöneltti.

Bunun üzerine söz alan Kılıç, ailesinin 1940'tan bu yana inşaat işiyle uğraştığını söyleyerek, 1940'tan 1957 yılına kadar babası ile amcalarının Demirel ailesiyle belediyede inşaat işi yaptıklarını ve bunların hepsinin belgeli olduğunu belirtti.

Ailesinin ilk fertlerinin 1960 yılında Almanya'ya gittiğini açıkladığına işaret eden Kılıç, "İlk nesil orada işçi olarak çalışmıştır ancak ikinci ve üçüncü kuşak orada ticarete atılmıştır. 11 civarında şirketimiz hala mevcuttur. Alman vergi dairesine, bilirsiniz ki Alman vergi daireleri çok hassastır, yıllık olarak ciroları onlar tarafından tescil edilmiştir, onaylanmıştır. Aynı zamanda 1978'den beri Türkiye'de hem inşaat işi hem otel işletmeciliği yapıyoruz. Dolayısıyla, yurt dışından para geldiyse haklı olarak çantayla gelmeyeceğine göre, banka havalesiyle gelmiştir. Onu da zaten 8 ayrı dava açarak, mahkemeye başvurarak, mahkeme huzurunda sunacağız kuşkunuz olmasın." şeklinde konuştu.

Kılıç, ajanlıkla ilgili davayı da kazandığını aktararak, bunun belgelerini de istenildiği takdirde sunacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Benim Dragos'ta satın aldığım daireyi hangi paralarla aldığımı İçişleri Bakanlığımıza mal varlığımı bildirdiğim gibi bildirmişimdir. İçişleri Bakanlığımızın mal beyanı içerisinde vardır. Ödemelerinin nereden yapıldığı bellidir. Hatta en son müfettişler geldiğinde bütün bunlar, kardeşlerimin varlığı dahil olmak üzere teker teker incelenmiştir. Dolayısıyla veremeyecek hiçbir hesabımız yok."

Kılıç'ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ufuk Yıldız, 2014'ten bu yana Kılıç ve yakınlarına ait olduğu ileri sürülen mal varlığı verilerini okuyarak, Kılıç'a "Kamuoyunun merak ettiği ve bir handikapa düştüğü konu şu, 40 yıllık bir şirket, 2014'ün öncesine ait tek bir belge yok. Bu kadar güçlü köklü bir ticarethaneniz vardı, neden bu tesadüf hep 2014'ten sonraya denk geldi?" sorusunu sordu.

Kılıç, Yıldız'ın sorusu üzerine, "Bu belgeyi ortaya çıkaran kişiler keşke 2014 öncesi yatırımlarımızı da yazsalardı, çok sevinirdim." cevabını verdi.

Konuşmalar esnasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç meclis toplantısı

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