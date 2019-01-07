Maltepe Belediye Başkanı Kılıç için yolsuzluk iddiası

Konuyla ilgili söz alan AK Partili meclis üyesi Adem Göktaş, Kılıç'ın mal varlığına dair çıkan haberlerin ardından Maltepe meydanında yaptığı açıklamaları hatırlatarak, kendisine, "Gayrimenkullerin alımına ilişkin Türkiye'de inşaat faaliyeti yürütülüyorsa 2014'te hangi firmayla hangi işleri yaptığınızın bildirilmesi, ayrıca yurt dışındaki faaliyetler karşılığı ise yurt dışında ailenizin işlettiği otellerin isimleri veya yaptığınız inşaat faaliyetlerinin nitelikleri ve buraya getirdiğiniz paranın hangi bankalar vasıtasıyla, dekontu gösterilmek suretiyle, transferinin yapıldığı ve kardeşiniz Matraş'ın taşeronu mu değil mi?" sorularını yöneltti.

Bunun üzerine söz alan Kılıç, ailesinin 1940'tan bu yana inşaat işiyle uğraştığını söyleyerek, 1940'tan 1957 yılına kadar babası ile amcalarının Demirel ailesiyle belediyede inşaat işi yaptıklarını ve bunların hepsinin belgeli olduğunu belirtti.

Ailesinin ilk fertlerinin 1960 yılında Almanya'ya gittiğini açıkladığına işaret eden Kılıç, "İlk nesil orada işçi olarak çalışmıştır ancak ikinci ve üçüncü kuşak orada ticarete atılmıştır. 11 civarında şirketimiz hala mevcuttur. Alman vergi dairesine, bilirsiniz ki Alman vergi daireleri çok hassastır, yıllık olarak ciroları onlar tarafından tescil edilmiştir, onaylanmıştır. Aynı zamanda 1978'den beri Türkiye'de hem inşaat işi hem otel işletmeciliği yapıyoruz. Dolayısıyla, yurt dışından para geldiyse haklı olarak çantayla gelmeyeceğine göre, banka havalesiyle gelmiştir. Onu da zaten 8 ayrı dava açarak, mahkemeye başvurarak, mahkeme huzurunda sunacağız kuşkunuz olmasın." şeklinde konuştu.

Kılıç, ajanlıkla ilgili davayı da kazandığını aktararak, bunun belgelerini de istenildiği takdirde sunacağını ifade ederek, şöyle konuştu: