HABER

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’de bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.
Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’de bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, dün akşam saat 20.00’deki görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş da hazır bulundu.

Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarrufluDoğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu
10 kişini ölümüne yol açmıştı! Polis operasyon düzenledi10 kişini ölümüne yol açmıştı! Polis operasyon düzenledi
Balık adamlar su altını, gönüllüler kıyıları temizlediBalık adamlar su altını, gönüllüler kıyıları temizledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

Suudi Arabistan onayı verdi! ABD askerleri ülkeye girecek

Suudi Arabistan onayı verdi! ABD askerleri ülkeye girecek

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da metil alkol operasyonu!

10 kişini ölümüne yol açmıştı! Polis operasyon düzenledi

Adli tatil bugün itibarıyla başladı

Adli tatil bugün itibarıyla başladı

Kendilerini MİT'çi ve komutan olarak tanıtmışlardı! Tutuklandılar

Kendilerini MİT'çi ve komutan olarak tanıtmışlardı!

Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Şehit binbaşının cenazesi Samsun'a getirildi

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere ABD göçmen bürosuna teslim edildi

Hakan Atilla'nın tahliyesinde yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.