Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, mazbatasını aldı

İSTANBUL (AA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden Maltepe Belediye Başkanı seçilen Ali Kılıç, mazbatasını aldı

Ali Kılıç, eşi, kızı ve oğlu ile birlikte geldiği Anadolu Adalet Sarayında Maltepe İlçe Seçim Kuruldan mazbatasını aldı.

Mazbata töreninin ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kılıç, Maltepe halkının 31 Mart günü kararını verdiğini söyledi.

Kılıç, " 'Açın' dediler açtık çuvalları. Tekrar tekrar saydık. Derviş sabrıyla kendilerine dostluk elini uzattık. Yaklaşık 370 bin seçmenin bulunduğu Maltepe'de bir parmağın sayısı kadar seçmen rakamları değişti." diye konuştu.

