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Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın babası Tunceli'de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un Maltepe ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın, önceki gün vefat eden babası Hasan Kılıç, memleketi Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen cenaze töreninden sonra toprağa verildi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- İSTANBUL'un Maltepe ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın, önceki gün vefat eden babası Hasan Kılıç, memleketi Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen cenaze töreninden sonra toprağa verildi. Bir süredir yaşlılık nedeniyle rahatsızlıkları bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın babası Hasan Kılıç (87) Antalya'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Hasan Kılıç için bugün öğlen saatlerinde Pülümür ilçesindeki Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Hasan Kılıç'ın oğlu Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pülümür Belediye Başkanı Müslim Tosun, Nazimiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçicek birlikte yakınları katıldı. Pülümür Cemevi'nde Alevi dedesinin okuduğu dualardan sonra kılınan cenaze namazı sonrası Hasan Kılıç'ın cenazesi araçla Pülümür ilçesine bağlı Kaymaztepe köyüne götürülerek burada toprağa verildi. Hasan Kılıç'ın cenazenin toprağa verilmesinden sonra oğlu Ali Kılıç ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

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