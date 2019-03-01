Maltepe Belediye Başkanı: Tapularınızın önünde hiçbir engel yok

İSTANBUL, (DHA) - Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük mahallesindeki ziyaretlerinde “40 yıldır kimsenin çözemediği imar ve tapu sorununu biz çözdük. Bunu hazmedemiyorlar. Yalan ve iftiralarla çamur atarak halkımızla aramızdaki gönül bağını bozamazlar” diye konuştu.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Başıbüyük Mahalle Muhtarı Ayhan Karpuz’u ziyaret eden Kılıç, yaklaşan yerel seçimler öncesi başarılar diledi. Daha sonra teker teker esnafı gezen Kılıç, sorunlarını dinledi. Mahalle halkının Kılıç’a olan ilgisi gözlerden kaçmadı. Mahalle esnafının yaşanan ekonomik krizden yana sıkıntıda olduklarını söylemesi üzerine Başkan Kılıç, “Ne yazık ki ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiyoruz. Sizleri çok iyi anlıyorum. Bu kriz ortamında ayakta kalmak zor. Ancak el birliğiyle kenetlenerek bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum. Birlik ve beraberlikten hiç vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“BU İFTİRACILARA TOKADI SANDIKTA ATALIM”

Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu’da tapularına kavuşmayı bekleyen binlerce vatandaşla ilgili son günlerde gündeme gelen yalan haberlere ilişkin vatandaşları bilgilendiren Başkan Kılıç, “Ben göreve gelirken, 40 yıllık bu sorunu çözmeye söz verdim. 4 yıllık bir çabanın sonunda önce imar planlarımızı çıkardık. Onlar askıdan indi. Şimdi de tapu sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaşımızın bu sorununu ortadan kaldırdık. Artık tapularınızı almanın önünde hiçbir engel kalmadı. Önümüzdeki haftalarda tapularınızı teslim etmeye başlayacağız. 40 yıldır kimsenin çözemediği imar ve tapu sorununu biz çözdük. Bunu hazmedemiyorlar. Yalan ve iftiralarla çamur atarak halkımızla aramızdaki gönül bağını bozamazlar. İnşallah sizler bu yalancı ve iftiracılara 10 yıl önce attığınız tokadı bir kez daha sandıkta atacaksınız” diye konuştu.

Ardından mahallede bir eve konuk olan Kılıç, kadınlarla birlikte yufka açıp, onlarla sohbet etti.



