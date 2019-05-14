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Maltepe Belediye Tiyatrosu Ukrayna'da tiyatroseverlerle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 15:02 | Son Güncelleme

Topluluk, "Deli" adlı oyunla Ukrayna'da bu yıl 21. kez düzenlenen "Kherson Tiyatro Festivali"ne ve 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Dnipropetrovsk Festivali"ne katılarak, Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL (AA) - Maltepe Belediyesi Tiyatrosu, Ukrayna'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Maltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, topluluk 20-23 Mayıs'ta tarihleri arasında Ukrayna turnesine çıkacak.

Topluluk, Ukrayna'da bu yıl 21. kez düzenlenen "Kherson Tiyatro Festivali"ne ve 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Dnipropetrovsk Festivali"ne katılarak, Türkiye'yi temsil edecek.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın önerisi ve desteğiyle kurulan tiyatro grubu, festivallerde "Deli" isimli oyunla Ukraynalı tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Gösterimi şubat ayında yapılmaya başlanan oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini Kubilay Erdelikara gerçekleştiriyor.

Tımarhaneye sürüklenen bir insanın yaşamının sahnelendiği oyunda, Murat Çilgasit, Ender Eker, Büke Okyay Erdelikara, Kubilay Erdelikara, Bahadır Keşan, Yasin Konuksever, Alparslan Orhan, Nalan Özdemir, Hakan Polat, Adem Tosun ve Betül Yavuz rol alıyor.

Koreografisini Başak Ova ve Murat Ergin'in yaptığı oyunda ayrıca bir insanı tımarhaneye sürükleyen unsurlar, oyuncular tarafından maskeler eşliğinde anlatılıyor.

Oyunun sahne tasarımı ise Bahadır Keşan imzasını taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe Belediye Tiyatrosu Ukrayna

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