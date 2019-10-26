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Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 09:12 | Son Güncelleme

Maltepe Belediyesinin taşeron şirketi MATAŞ işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yaşandığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Aydınevler Mahallesi'ndeki belediye garajında toplanan işçiler, işten çıkarılan arkadaşlarını geri alıncaya kadar iş bırakma eylemini sürdüreceklerini bildirdi. Saat 21.00 ile 04.00 arasında mesaisi olan işçiler, çöp kamyonlarını çalıştırmayarak oturma eylemi yaptı.

'İŞ SÖZLŞEMEMİZ 10 AYDIR UYGULANMIYOR'

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 nolu şube başkanı Yenigül Özen Dolgun, eyleme destek veren iş yeri temsilcisi arkadaşlarının iş akdinin feshedildiğini söyledi. Dolgun, "Bu yüzden bugün burada iş bıraktık. Çöp kamyonları kendi başlarına işe çıkmayacak, arkadaşlarımız kullanıyor bu araçları. Maltepe halkını cezalandırmak üzere burada değiliz. Burada hukuksuz bir uygulama var. 10 aydır uygulanmayan bir toplu iş sözleşmemiz var. Bu hukuksuz uygulamadan vazgeçtiklerinde bizim arkadaşlarımız çalışmaya devam edecek. Burada yazın sıcağında kışın soğuğunda Maltepe halkının çöpünü topluyor bu arkadaşlarımız. Biz hizmet vermeye devam edeceğiz, kimseyi cezalandırmak için burada değiliz. Bu ekonomik krizde bizi açlıkla yüz yüze bırakanlar imzaladıkları toplu iş sözleşmesini yok sayarak bizi açlıkla terbiye etmeye kalkmasınlar. Biz haklarımız verilinceye, arkadaşlarımız alınıncaya kadar mücadelemizi burada sürdüreceğiz. Maltepe halkının da buna katkı sunacağına inanıyorum." diye konuştu.

(DHA)

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