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Maltepe Belediyesi'nden grev ile ilgili açıklama

24.02.2021 20:07 | Son Güncelleme:
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Maltepe Belediyesi'nden grev ile ilgili açıklama

Maltepe Belediyesi DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasıyla ilgili görüşmeleri sonucu, ortaya çıkan işçilerin grevine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Belediye Meclis’imiz ve kurumumuzca yetkilendirilen SODEM-SEN ve yetkili işçi sendikası ile görüşmeler devam etmektedir” denildi.

Maltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile 6 aydır süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerimiz sonucunda, en düşük ücret alan emekçilerimize ikramiyeler hariç yüzde 47’lik zamla 4 bin 188 TL ücret önerimiz sendika yönetimi tarafından reddedilerek grev kararı alınmıştır. Belediye Meclis’imiz ve kurumumuzca yetkilendirilen SODEM-SEN ve yetkili işçi sendikası ile görüşmeler devam etmektedir.

Anayasal hak olan grev kararına yasal çerçevede kalınması durumunda saygı duyuyoruz. Ülkemizde özellikle Pandemi koşulları nedeniyle her geçen gün artan ve yoğunlaşan geçim sıkıntısının, toplumun her katmanını etki altına aldığına şahidiz. Kurumumuzda görev alan her birey, birer elçi görevi üstlenmektedir. Tasaları, kıvançları ve mutlulukları bizlerindir. Fakat kurumumuz da bu şartlarda bütçe gerçeklerine göre hareket etmek durumundadır. Kurumumuz; öncelikle Maltepe halkının vergileriyle oluşan bütçe ile Maltepelilere adil, eşit ve ulaşılabilir hizmet etme mecburiyetindedir.
Bu nedenle; saygı ile yaklaştığımız grev sürecinde emekçilerimizin alın terinin arkasına saklanan art niyetli bir grup tarafından, mesaisini sürdürmek isteyen emekçilerimiz ve evsel atıklar için görev alacak araçlarımız engellenmektedir. Gerekli tutanak ve görüntüler alınmış olup, yasal süreç başlatılması adına başvurular yapılmıştır. Fakat yetkili kamu kurumlarına yaptığımız başvurular her nedense göz ardı edilmektedir. Halkın sağlığı üzerinden siyasi menfaat elde edilmesinin amaçlanması, demokratik rejimlerde siyasi ve kamuya ait her kuruma yapılan en büyük ihanettir. Görevi kamuya hizmet etmek olan kamu yöneticilerinin de siyasi iktidarlara göre konum alması kabul edilebilir değildir.

Maltepe halkına olan görev bilincimiz ve kararlılığımız nedeniyle; emekçilerimizin, anayasal haklarına gölge düşürecek eylemlere müsaade etmemelerini ve yasal sınırlar içerisinde kalmalarını temenni ediyoruz. Halkımızın sağlığını tehdit eden unsurların oluşmaması için düzen almakla yükümlü kamu yöneticilerinin Maltepe halkına sorumluluğu olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Aksi yaşanacak her olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" denildi. (İHA)

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