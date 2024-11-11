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  4. Maltepe Belediyesinde grev! İşçiler kararı gece saatlerinde kapıya astı

Maltepe Belediyesinde grev! İşçiler kararı gece saatlerinde kapıya astı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
11.11.2024 09:27
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Gece saatlerinde Maltepe Belediyesi binası önünde toplanan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için grev kararı aldıklarını bildirdiler. İşçiler grev kararını belediyenin kapısına astı.

Maltepe Belediyesinde grev! İşçiler kararı gece saatlerinde kapıya astı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından belediye binasına grev kararı asıldı.

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GECE SAATLERİNDE BELEDİYENİN ÖNÜNE GİTTİLER

Görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Genel-İş üyelerinin bulunduğu işçiler ile sendika temsilcileri gece saatlerinde Maltepe Belediyesi binasının önünde toplandı.

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GREV KARARI BELEDİYENİN KAPISINA ASILDI

Sendika temsilcileri, yaptığı açıklamada belediye tarafından kendilerine yapılan teklifin kabul edilemez olduğunu belirtirken işçiler bir süre slogan attı. Açıklamanın ardından grev kararı belediyenin kapısına asıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi grev Maltepe Belediyesi
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