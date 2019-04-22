Maltepe Belediyesi’nde ilk meclis toplantısı yapıldı

İSTANBUL, (DHA)- Maltepe Belediyesi’nde ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bir selamlama konuşması yaparak, seçim sürecinde görev alan tüm siyasi partilere ve görevlilere teşekkür etti ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.

Maltepe Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen ve mazbatasını 17 gün sonra alan Ali Kılıç ve meclis üyeleri, ilk meclis toplantılarını gerçekleştirdi. Başkan Ali Kılıç’ın konuşmasıyla başlayan meclis toplantısında her iki partinin grup başkanvekilleri de söz alarak, yeni dönemle ilgili düşüncelerini ifade etti.

“İLKLERİN YAŞANDIĞI BİR SEÇİMİ MALTEPE’DE GERİDE BIRAKTIK”

Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Kılıç, “Bugün yeni bir çalışma dönemimizin ilk günü. İlklerin yaşandığı bir seçimi Maltepe’de ve ülkemizde geride bıraktık. Sonuçların Maltepemize, yaşadığımız kente ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Sandığa gidip oy kullanan hemşerilerimiz, seçim bittikten sonra yine birlikte yaşamaya devam ederler. Maltepe halkına öncelikle şunu söylemek isterim ki; seçime katılan her siyasi partimiz, ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çaba sarf etmiştir. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.