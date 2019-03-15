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Maltepe Cemevi'nde hafriyat sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 13:33 | Son Güncelleme

Maltepe Cemevi'nin avlusunda inşaat nedeniyle oluşan hafriyatın 2 yıldır Maltepe Belediyesi tarafından kaldırılmadığını iddia eden Cemevi yönetimi ve mahalle sakinleri, hafriyatın kaldırılmasını bekliyor

İSTANBUL (AA) - Maltepe Cemevi'nin avlusunda inşaat nedeniyle oluşan hafriyatın kaldırılmadığını öne süren Cemevi yönetimi ve mahalle sakinleri, hafriyatın kaldırılmasını bekliyor.

Cemevi yönetimi adına açıklama yapan Aydın Özdemir, kaba inşaatı 2017 yılında tamamlanan Maltepe Cemevi'nin bahçesinde biriken hafriyatların kaldırılması için 2 yıldır beklediklerini belirterek, Maltepe Belediyesiyle görüştüklerini, ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal ile görüştüklerini ifade eden Özdemir, hafriyatı kaldırmamaları durumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) hafriyatı kaldırması için dilekçe vereceklerini söylediğini, fakat Battal'dan bir cevap alamadıklarını anlattı.

Aydın Özdemir, İBB'ye gönderdikleri dilekçeden olumlu sonuç aldıklarını, Büyükşehir Belediyesinin hafriyatı kaldırmak için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı ekipleri cemevine gönderdiğini belirterek, "Burada Maltepe Belediyesi bir şekilde iç yazışmadan doğan 'yetki çatışmasını' kullanarak bu işi engellemeye çalışıyor." dedi.

Cemevi yönetimi ile mahalle sakinlerinin, hafriyatın kaldırılması için cemevi önündeki bekleyişi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hafriyat sıkıntısı Maltepe Belediyesi Maltepe Cemevi

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