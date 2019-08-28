Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı.
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Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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