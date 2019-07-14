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Maltepe Çocuk Kapalı Cezaevi mahkumlarına 15 Temmuz belgeseli izletildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 08:59 | Son Güncelleme

Maltepe Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk mahkumlara, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz’un Anatomisi" isimli belgesel filmin gösterimi yapıldı.Maltepe Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri’ kapsamında belgesel film gösterimi etkinliği düzenlendi.

Maltepe Çocuk Kapalı Cezaevi mahkumlarına 15 Temmuz belgeseli izletildi

Maltepe Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk mahkumlara, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz’un Anatomisi" isimli belgesel filmin gösterimi yapıldı.
Maltepe Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri’ kapsamında belgesel film gösterimi etkinliği düzenlendi. Cezaevindeki çocuk mahkumlara, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) tarafından hazırlanan “İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz’un Anatomisi” isimli belgesel filmi izletildi. Etkinliğe Cezaevleri Kampüsü Jandarma Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Muhammet Sever, Cezaevi Kurum Müdürü Orhan Toygar, kurum çalışanları ve 180 çocuk mahkum katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlik, bir buçuk saat süren “İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz’un Anatomisi” isimli belgesel izletisi ile devam etti. Belgeseli izlemeye gelemeyen diğer çocuk mahkumlar için odalarında bulunan televizyonda etkinlik ve belgesel yayınlandı. Katılımcılara çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte tüm çocuk mahkumlara Açık Cezaevi ve Çocuk Cezaevi aşçı yardımcılığı kursu tarafından hazırlanan ikramlar sunuldu.
Belgeselin gösteriminin sonunda konuşma yapan Cezaevi Müdürü Orhan Toygar, “Bu bayrağın altında yaşamak kolay değil. Kolay sahip olunmuyor gördüğünüz gibi. 250 can, 3 bine yakın gazi, bunun kıymetini bilmek lazım. Bunun değerini bilmek lazım. Ona göre vatanımıza, milletimize sahip çıkmamız lazım. Hep birlikte, hep beraber omuz omuza bu vatan için, bu millet için çalışmamız lazım. Ben bu etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan herkese özellikle ikramların yapılmasında katkısı olan açık cezaevi ile aşçı yardımcılığı kursumuzun hocasına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Maltepe Çocuk Kapalı Cezaevi mahkumlarına 15 Temmuz belgeseli izletildi

Maltepe Çocuk Kapalı Cezaevi mahkumlarına 15 Temmuz belgeseli izletildi

Maltepe Çocuk Kapalı Cezaevi mahkumlarına 15 Temmuz belgeseli izletildi

Maltepe Çocuk Kapalı Cezaevi mahkumlarına 15 Temmuz belgeseli izletildi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
algıların geniş kitlelere yayılması iyi olur,insanları birbirine düşman yaratmak için başka bir yol bulmuşlar,zamanındada sağ sol kavgası vardı kime yaradı tabikide yahudi hıristiyanlarına yaradı.ülkenin beyni buralara kanalize edildiğinden beyinlerimizin çoğu normal çalışmıyor bu kişilerden doğan çocuklarda aynı kafatasçılıktan dar düşünmekten öteye geçemiyor ve ülkenin geldiği yerde belli,3. dünya ülkesi konumundayız ne yazıkki,halbuki ülkemizde her türlü gıda yetişiyordu hemen hemen her maden vardı ama ne oldu vatanseverlik adı altında ülke talan edildi ve ettirildi
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