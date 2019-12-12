Maltepe D-100'de aracın çarptığı köpek kurtarılamadı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)- MALTEPE D-100 Karayolu'nda yol kenarındaki bariyerin yanında duran bir köpek gören vatandaşlar köpeğin mahsur kaldığını düşünerek durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle gerçek ortaya çıktı. Araba çarptığı anlaşılan köpeğe ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Yoldan geçen sürücüler de köpek için seferber oldu.

Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda vatandaşlar, yol kenarındaki bariyerlerin yanında duran tasmalı bir kurt köpeği gördü. Köpeğin orada mahsur kaldığını düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. O sırada yoldan geçen sürücüler de köpeğin yardımına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce araba çarptığı düşünülen köpeğin ürküp yola kaçmaması için gerekli önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, veteriner hekim gelene kadar talihsiz köpeğin yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Fakat arka ayakları tutmadığı için hareket etmekte zorlanan ve baygın bir şekilde yatan köpeğin durumu gittikçe kötüleşti. Bunu fark eden itfaiye erleri köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Etraftaki vatandaşlar da köpeği hayata döndürmek için kalp masajına yardım etti ama talihsiz köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.