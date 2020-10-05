Maltepe'de amca saldırısı iddiası! Genç kadından yardım çığlığı

Maltepe Gülsuyu'nda iddialara göre; eşi Benhur Ocak ile birlikte kayınpederi Kurtuluş Ocak'a ait binada yaşayan 1 çocuk annesi Gökçen Ocak, eve yaptırdıkları tel örgü yüzünden Benhur Ocak'ın amcası Fuat Ocak ve kuzeni Aykut Ocak ile kavga etmeye başladığını söylemişti. Aykut Ocak'ın; amcası, yengesi ve kuzenine doğru ateş ettiği sırada Gökçen Ocak'ın kayınvalidesi Güleren Ocak yaralanmış, Aykut Ocak'ın babası Fuat Ocak, ailenin şikâyetini geri alması için Gökçen Ocak'a taciz ve tehditlerde bulunmaya başlamıştı. Gökçen Ocak, uğradığı taciz ve tehditleri sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden yardım istedi.

'SOKAĞA ÇIKAMIYORUZ'

Dün yaşanan olayda ise iddiaya göre Gökçen Ocak, kızı ve kayınvalidesi Güleren Ocak ile birlikte sokakta yürüdüğü sırada aralarında husumet bulunan kişiler ile yeniden karşılaştı. Yaşanan kavga sonucunda yaralanan Ocak ailesi yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı ve saldırganlardan şikayetçi oldu. Gökçen Ocak, “Bu olayın zaten geçmişe dayalı bir yönü var. Devamlı tehdit ediliyoruz, taciz ediliyorum. Dün dışarı çıktığım anda bize saldırmaya başladılar. Kapımızın önünde koruma polisleri olmasına rağmen biz çığlık attık yardım istedik polisten. Fakat polisler 2 kişi, karşı taraf 6-7 kişiydi. Bize saldırınca polis de müdahale edemedi olaya. Darp edildim, kayınvalidemin eli kırıldı. 16 yaşındaki kaynımın kafası yarıldı. Biz bu şekilde devamlı darp, şiddet görüyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Küçücük çocuğumun yanında ben dayak yedim. Şikayet etmeye geldim, tekrar tekrar şikayet edeceğim. Sesim duyulana kadar onlar gerekli cezayı alana kadar asla susmayacağım. Ya ben öleceğim ya da benim sesim duyulacak en sonunda." dedi.