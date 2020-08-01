Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın

Maltepe'de askeriyenin i\u00e7indeki otluk alanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. R\u00fczgar\u0131n etkisiyle b\u00fcy\u00fcyen yang\u0131na m\u00fcdahale etmek i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. \u0130tfaiyenin yang\u0131na m\u00fcdahalesi devam ediyor.\nDetaylar geliyor...\n\n DHAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam trend de\u011fil bir hayat tarz\u0131d\u0131r!Vaka say\u0131s\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131 Diyarbak\u0131r'da \u00e7ocuklar: Koronavir\u00fcs umrumuzda de\u011fil\u0130stanbul\u2019da kurban tedbirleri a\u00e7\u0131kland\u0131! Kesim nas\u0131l olacak?