Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

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DHA

