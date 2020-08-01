HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın

Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 17:04 | Son Güncelleme

Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın

Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Detaylar geliyor...

Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın (1)

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da çocuklar: Koronavirüs umrumuzda değilVaka sayısının arttığı Diyarbakır'da çocuklar: Koronavirüs umrumuzda değil
İstanbul’da kurban tedbirleri açıklandı! Kesim nasıl olacak?İstanbul’da kurban tedbirleri açıklandı! Kesim nasıl olacak?

En Çok Okunan Haberler

Başakşehir'de şoke eden olay! Kasaplar kaçtı...

Başakşehir'de şoke eden olay! Kasaplar kaçtı...

Gaziantep'te tepki çeken görüntüler!

Gaziantep'te tepki çeken görüntüler!

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

1 ay sürecek, sonucu Bakan Koca açıklayacak

1 ay sürecek, sonucu Bakan Koca açıklayacak

Erol Bulut transferde bombayı patlattı

Erol Bulut transferde bombayı patlattı

Duayen gazeteci Mithat Bereket’in son hali sevenlerini üzdü

Duayen gazeteci Mithat Bereket’in son hali sevenlerini üzdü

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

Niğde'de kadın cinayeti! Evi kan gölüne çevirdi

Niğde'de kadın cinayeti! Evi kan gölüne çevirdi

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Diğer Haberler
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında böyle götürdü

'Pes' dedirten görüntü! Vali'den açıklama geldi

Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da çocuklar: Koronavirüs umrumuzda değil

Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da çocuklar: Koronavirüs umrumuzda değil

Alibeyköy'de kasaplar ve vatandaşlar arasında gerginlik

Alibeyköy'de kasaplar ve vatandaşlar arasında gerginlik

Meral Akşener'den Ayasofya Camii'ne ziyaret

Meral Akşener'den Ayasofya Camii'ne ziyaret

Son dakika İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor

İzmir'de orman yangını! Ekipler sevk edildi

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'i 300 kişi arıyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'i 300 kişi arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.