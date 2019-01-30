Maltepe'de AVM önünde hareketlilik! Çok sayıda ekip sevk edildi

Maltepe'de bir AVM'nin önünde kuru sıkı silahla ateş eden kişi hareketliliğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yapılan inceleme sonucu kuru sıkı silahla ateş açtığı belirtilen kişinin kaçtığı belirlendi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

