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Maltepe'de Ayşegül Aktürk'ü öldüren Muharrem Eralp'in cezası belli oldu

22.03.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de 5 Haziran 2020'de devlet hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu Ayşegül Aktürk'ü (36) 17 bıçak darbesiyle öldüren Muharrem Eralp'in (29) "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İddianamede sanık Muharrem Eralp'in Ayşegül Aktürk'le gönül ilişkisi yaşamak istediği fakat maktulün bu ilgiden rahatsız olduğu kaydedilmişti. İşte olayın detayları!

Maltepe'de Ayşegül Aktürk'ü öldüren Muharrem Eralp'in cezası belli oldu

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Eralp getirilirken tutuksuz sanık Bayram Eralp katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Tutuklu sanık Muharrem Eralp, "Çok acı çekiyorum keşke ölmeseydi. Ailesinden özür diliyorum. Ben bir insan sevdim o olmazsa öleceğim dedim. Her şeyi mahvettim, ölemedim" dedi.

Tutuksuz sanık Bayram Eralp suçlamayı kabul etmediğini kaydetti. Müşteki avukatları sanığın takdiri indirim uygulanmadan en yüksek cezayı almasını talep etti.

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İNDİRİM UYGULANMADAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Muharrem Eralp'i Ayşegül Aktürk'e karşı işlediği "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, olay yerine gelen kardeşleri Murat Eralp ve Meryem Eralp'i yaraladığı gerekçesiyle "Basit yaralama" ve "Olası kastla yaralama" suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme suçun işleniş biçimi ve sanık savunmasını dikkate alarak cezada takdiri indirim uygulamadı. Mahkeme suçta kullanılan bıçağı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla "Suç delillerini gizlemek" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Bayram Eralp'in ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Muharrem Eralp'in (29) 5 Haziran 2020'de sabah saatlerinde Ayşegül Aktürk'ü (36) ikamet ettiği binanın önünde göğüs, karın, sırt kısmından bıçak darbesiyle öldürdüğü anlatılmıştı.

Sanık Muharrem Eralp'in babası Bayram Eralp'in de bu sırada oğlunun yanında olduğu belirtilen iddianamede sanık Muharrem Eralp'in Ayşegül Aktürk'le gönül ilişkisi yaşamak istediği fakat maktulün bu ilgiden rahatsız olduğu kaydedilmişti.

Ayrıca iddianamede sanık Bayram Eralp'in olay sırasında kullanılan bıçağı yok etmek amacıyla komşusuna vermek suretiyle delil karartma suçunu işlediği öne sürülmüştü.

İddianamede sanık Muharrem Eralp'in Ayşegül Aktürk'ü "Seni başkasına yar etmem" diyerek tehdit ettiği, 2 adet bıçak taşıdığı, sık sık rahatsız ettiği gerekçe gösterilerek "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

Olayda sanık Muharrem Eralp'in kardeşleri Murat Eralp ve Meryem Eralp'i de yaraladığı hatırlatarak sanık Muharrem Eralp'in iki kişiye karşı "Kasten yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

Sanık Bayram Eralp hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Maltepe
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