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Maltepe'de batan geminin yüzeye çıkarılan parçaları tedirginlik yarattı! 'Rahatsız edici bir koku var'

04.09.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de lodos nedeniyle iskelede bağlı bulunduğu halatın kopması sonucu batan geminin parçaları dalgıçlar tarafından kesilerek yüzeye çıkartıldı. Bölgedeki vatandaşlar gemi parçalarından rahatsız edici koku geldiğini iddia etti. Gemi parçalarının bulunduğu alanın karşısındaki kafenin çalışanları, müşterilerin kokudan dolayı oturamadığını belirtirken, sahile gelen vatandaşlar da gemi parçalarından rahatsız edici bir koku yayıldığını dile getirdi. İşte detaylar...

Maltepe'de batan geminin yüzeye çıkarılan parçaları tedirginlik yarattı! 'Rahatsız edici bir koku var'

Erdemler 6 isimli 64 metre uzunluğundaki gemi, 30 Kasım 2021 tarihinde etkili olan lodos sırasında bağlı bulunduğu Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde halatlarının kopması sonucu alabora olarak battı. Su altındaki geminin parçalama çalışmalarına başlandı. Batan kuru yük gemisi, deniz altında özel dalgıçlar tarafından çeşitli aletlerle parçalara ayrıldı. Gemi parçaları daha sonra vinç yardımıyla yüzeye çıkartıldı. Sahildeki vatandaşlar ve kafe çalışanları, geminin kıyıda bekleyen parçalarından rahatsız edici bir kokunun yayıldığını iddia etti.

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"MÜŞTERİLERİMİZ KOKUDAN DOLAYI OTURAMIYOR"

Gemi parçalarının bulunduğu alanın karşısındaki kafenin çalışanı Muhittin Kaya, “Sabah müşterilerimiz geldi ama kokudan dolayı oturamadılar. Biz de o kokudan şikayetçiyiz. Maalesef parçalar günlerdir burada duruyor. Ha bugün kaldıracaklar, ha yarın kaldıracaklar, öyle duruyor. Koku gemiden geliyor. Midye kokusu diyorlar ama o değil. Bu geminin artık neresinden geliyorsa inanılmaz bir koku yani. Müşteri girmiyor, kokudan kimse oturamıyor. Sahildekiler de rahatsız oluyorlar. Sabahleyin burada insanlar spor yapıyor, koşuyor, yürüyor. Ama kokuyu duyunca da gidiyorlar. Gerçekten çok kötü bir koku" diye konuştu.

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"RAHATSIZ EDİCİ BİR KOKU VAR"

Ailesiyle birlikte sahile gelen Emrah Alpaslan, “Sabah kahvaltıya geldik buraya. Böyle yosun kokusu gibi kötü bir koku vardı. Şu anda yok ama. Rahatsız edici bir koku. Burada çalışan arkadaşlar da gemiden geliyor dediler. Biz de geldiğimizde çok rahatsız olduk, oturmamayı bile düşündük" dedi. Sahilde bisiklete binen Ahmet Örnek, “Bu gemiden çıkan kokuyu diyorsanız, çok net bir şekilde hissedebiliyorum. Ama ondan ziyade burada kanaldan gelen başka bir koku var. Bu gemiden hariç. Ben burada her gün bisiklete biniyorum. Temizlenmediği için dolayısıyla çok pis bir kokuya maruz kalıyoruz. Biz rutin olarak öğrencimle beraber burada her gün bisiklete binerken bu kokuyu yaşıyoruz. Rahatsız edici koku" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe gemi koku
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