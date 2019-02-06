HABER

Maltepe'de bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 16:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Maltepe'de patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlar olduğu bildiriliyor. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.

Maltepe'de bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu ve ilk gelen bilgilere göre yaralıların olduğu öğrenildi.

20190206_2_34783149_41394140_Web

AYRINTILAR GELİYOR...

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı
Bedelli askerler kan ve kök hücre bağışladıBedelli askerler kan ve kök hücre bağışladı
Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 96’ncı yıl dönümü kutlandıAtatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 96’ncı yıl dönümü kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maltepe bina Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Annesiz, babasız yaşam savaşı! Penceresiz evde yardım bekliyorlar

Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı)

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.