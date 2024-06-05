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  4. Maltepe'de bomba alarmı! Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Maltepe'de bomba alarmı! Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi

05.06.2024 00:05
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İstanbul Maltepe'de vatandaşların bomba ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Maltepe'de bomba alarmı! Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Maltepe'de bomba alarmı! Olay, saat 22.00 sularında Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşandı. İddiaya göre binanın bodrum katında bir adet patlamamış bomba olduğu düşünülen cismin bulunması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

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GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cismi incelemek üzere götürdü. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Olayla ilgili konuşan Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaştım, sordum bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi, duyum olarak söylüyorum. Bir adet patlamamış bomba tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü." dedi.

Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe bomba alarm
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