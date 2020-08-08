HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe'de cinsel saldırı girişimi! Yakalandı

Maltepe'de cinsel saldırı girişimi! Yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 12:59 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunarak cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

Maltepe'de cinsel saldırı girişimi! Yakalandı

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Sırma Sokak üzerinde 4 Ağustos'ta günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Polisin kayıtlarına göre olay şöyle gelişti; Restoranda garson olarak çalışan N.İ.(36) yanına müşteri olarak gelen kişi ile aynı arabaya binerek evinin önüne gitti. Arabadan inen N.İ.'ye şüphelinin sokakta saldırıp cinsel saldırı girişiminde bulunarak telefonunu gasp ettiği belirtildi. Boğuşma sırasında N.İ.'nin evine kaçtığı kaydedildi. Olayın ardından N.İ.'nin durumu polise ihbar etmesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, N.İ.'nin şikayette bulunduğu Ramazan K.(29)' yı Maltepe'de yakaladı. Şüpheliye birlikte N.İ.'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Şubede işlemleri tamamlanan Ramazan K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

78cd2f36ed27f1120f98de53bbbd85bc

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Bir türlü bitmeyen kazı mahalleliyi isyan ettirdiBir türlü bitmeyen kazı mahalleliyi isyan ettirdi
KADES uygulaması nedir? 470 bin 633 kez indirildi!KADES uygulaması nedir? 470 bin 633 kez indirildi!

En Çok Okunan Haberler

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

İstanbullular dikkat! 14 Ağustos'a kadar sürecek

İstanbullular dikkat! 14 Ağustos'a kadar sürecek

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Ülke genelinde kısıtlamalar olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Ülke genelinde kısıtlamalar olabilir

'Dayı' filminin setinde ikinci taciz iddiası!

'Dayı' filminin setinde ikinci taciz iddiası!

'Basketçi' kargocunun işine son verildi

'Basketçi' kargocunun işine son verildi

Korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

Korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Diğer Haberler
Sakarya'daki saldırıların ayrıntıları ortaya çıktı! Abi-kardeş dehşet saçtı

Sakarya'daki saldırıların ayrıntıları ortaya çıktı! Abi-kardeş dehşet saçtı

Fuat Oktay: Mersin Limanı Lübnan'ın hizmetinde olacak

Fuat Oktay: Mersin Limanı Lübnan'ın hizmetinde olacak

Esenler'de bitmeyen İSKİ kazısı mahalleliyi isyan ettirdi

Bir türlü bitmeyen kazı mahalleliyi isyan ettirdi

Koronavirüs vakalarının arttığı Kilis’te taziyeler yasaklandı

Koronavirüs vakaları tavan yapınca tamamı yasaklandı

Ankara'da ağaçların kurumasının nedeni belli oldu

Ankara'da ağaçların kurumasının nedeni belli oldu

İstanbul'da düğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler

Düğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.