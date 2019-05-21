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Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

Maltepe’de tıka basa dolu minibüs, kapısı açık şekilde ilerlediği sırada bir genç kız minibüsten yola düştü. Genç kız arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. İçerisi tıka basa yolcu olan bir hatlı minibüs, yolda kapısı açık şekilde ilerliyordu. O sırada minibüsün içerisinde bulunan bir genç kız bir anda minibüsten düştü. Genç kız o sırada arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ile minibüsten inen yolcular, hemen genç kızın yardımına koştu. Hafif yaralanan gence ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kız, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye götürüldü.

BİLİNCİ 10 DAKİKA SONRA YERİNE GELDİ

Olaya tanık olan bir vatandaş kazayla ilgili olarak, “Olay esnasından ben burada telefon görüşmesi yapıyordum. Minibüsten iki tane kız çocuğunun düştüğünü fark ettim. Hemen müdahalede bulundum. Bir tanesinin bileğinde yaralanma vardı diğerinin de bilinci kaybolmuştu. İlk 10 dakika esnasında yaptığımız müdahaleler sonucunda bilinci tekrar yerine geldi. Bu arada ambulans ve trafik ekiplerine haber verdik. Kapının açık olup olmadığını bilmiyorum o sırada telefonda görüşme yapıyordum. O esnada düştüğünü fark ettim sesin üzerine” dedi.

KENC KIZ

O ANLAR KAMERADA

MALTEPE

Genç kızın tıka basa dolu minibüsten düşme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs ilerlerken, genç kız bir anda yola düşüyorlar, çevredeki vatandaşlar ile minibüsteki yolcular da gence yardım etmek için yanlarına gidiyor.

(İHA)

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maltepe genç kız minibüs

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
esenler üçyüzlüden mertere giden sarı başlıklı minibüsler de bu şekilde kapısı açık yolcu sarkmış şekilde son sürat gidiyorlar.denetim yok malesef
EEE BU SÜREKLİ OLUYOR BU GEREK MİNİBÜSLER GEREK HALK OTOBÜSLERİ TIKA BASA İNSAN HAYATI BU MEMLEKETTE O KADAR UCUZ Kİ BU TİP OLAYLAR NORMAL HANİ BİRKAÇ SENE ÖNCE YASAKLANMIŞTI MİNİBÜSLER VE OTOBÜSLER TIKA BASA YOLCU ALMAYACAKTI AMA YASAKLAR SADECE KAĞIT ÜSTÜNDE KALIYOR BU TİP ŞÖFÖRLERDE CELLAT OLUYOR
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