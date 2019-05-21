Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. İçerisi tıka basa yolcu olan bir hatlı minibüs, yolda kapısı açık şekilde ilerliyordu. O sırada minibüsün içerisinde bulunan bir genç kız bir anda minibüsten düştü. Genç kız o sırada arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ile minibüsten inen yolcular, hemen genç kızın yardımına koştu. Hafif yaralanan gence ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kız, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye götürüldü.

BİLİNCİ 10 DAKİKA SONRA YERİNE GELDİ

Olaya tanık olan bir vatandaş kazayla ilgili olarak, “Olay esnasından ben burada telefon görüşmesi yapıyordum. Minibüsten iki tane kız çocuğunun düştüğünü fark ettim. Hemen müdahalede bulundum. Bir tanesinin bileğinde yaralanma vardı diğerinin de bilinci kaybolmuştu. İlk 10 dakika esnasında yaptığımız müdahaleler sonucunda bilinci tekrar yerine geldi. Bu arada ambulans ve trafik ekiplerine haber verdik. Kapının açık olup olmadığını bilmiyorum o sırada telefonda görüşme yapıyordum. O esnada düştüğünü fark ettim sesin üzerine” dedi.