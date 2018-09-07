Maltepe’de düşen helikopterin enkaz çalışmalarına başlandı

İstanbul Maltepe’de dün gerçekleşen helikopter kazasının enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Bostancı iskelesinin açıklarına düşen helikopterde iş adamı Halil Ünver hayatını kaybederken, helikopter pilotu İsmet Özgür ise yaralanmıştı. Bölgede sahil güvenlik, Kıyı Emniyeti ekipleri ve özel kurtarma ekipleri enkaz çalışmaları başlattı.
Kaynak: İHA
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