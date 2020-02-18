HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe'de elektrikli battaniye faciası! Mahalleli seferber oldu

Maltepe'de elektrikli battaniye faciası! Mahalleli seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 00:40 | Son Güncelleme

Maltepe’de bir apartmanın 2. katında elektrikli battaniyeden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi, Oğuz Han Caddesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen yangına müdahale ederken, binadakiler de tahliye edildi. Üst katlardaki vatandaşlar ise itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapılırken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

"MAHALLENİN ÇOCUKLARI OLARAK İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Dairedeki yangını gördükten sonra evdekilere yardım eden bir mahalle sakini, "Odanın girişindeki yatak yanıyordu. İçeriye girdiğimizde kimse yoktu; Özkan arkadaşımız babaannesini ve anneannesini çıkartmıştı biz mahallenin çocukları olarak insanlık görevimizi yaptık" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Yaptığı hata canına mal oldu! Adana'da korkunç olayYaptığı hata canına mal oldu! Adana'da korkunç olay
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maltepe elektrikli battaniye yangın

En Çok Okunan Haberler

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Bu kadarına da pes! Para karşılığı anlaştı, evli sevgilisini...

Bu kadarına da pes! Para karşılığı anlaştı, evli sevgilisini...

Gelecek Partisi duyurdu! Davutoğlu feragat etti

Gelecek Partisi duyurdu! Davutoğlu feragat etti

Üniversitede kırmızı alarm! Bina karantinaya alındı

Üniversitede kırmızı alarm! Bina karantinaya alındı

Tokatçı filminin Emine'si yıllara meydan okuyor

Tokatçı filminin Emine'si yıllara meydan okuyor

Uzman çavuş telefonla tartıştı, sonrası korkunç!

Uzman çavuş telefonla tartıştı, sonrası korkunç!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Türkiye-İran sınırında korkutan deprem! Van'da da hissedildi

Türkiye-İran sınırında korkutan deprem! Van'da da hissedildi

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üvey kızına istismardan yargılandı, tahliye olunca intihar etti

Üvey kızına istismardan yargılandı, tahliye olunca intihar etti

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki kavga sokağa taştı! Denizli'de kanlı hesaplaşma

Sosyal medyadaki kavga sokağa taştı! Kanlı hesaplaşma

Başakşehir’de haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Yer: İstanbul! Evden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı

Evinde mangal yakıp ısınmak isterken hayatını kaybetti

Yaptığı hata canına mal oldu! Adana'da korkunç olay

Lastiği patlayan araca yardım edenlere kamyonet çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Otoyolda can pazarı! Tek amaçları yardım etmekti

Son dakika: Van'da 4.1, Elazığ'da ise 3.6 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'dan sonra şimdi de Elazığ sallandı

Çin'deki Burak öğretmen Türkiye'ye dönemiyor

Türkiye'ye dönemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.