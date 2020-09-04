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Maltepe'de eşe havai fişek sürprizi karakolda bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Maltepe'de evliliğinin ikinci ayını kutlamak için havai fişek patlatan bir kişi yangına neden oldu. Otluk alanın alev alması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Panik içinde kaçan kişi, bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Maltepe'de eşe havai fişek sürprizi karakolda bitti

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. Maltepe Altayçeşme’de Kadir Ç. iddialara göre evliliğinin ikinci ayını kutlamak için evinin karşısındaki boş arazide eşine sürpriz yapmak için havai fişek patlattı. Daha sonra arazideki otluk alan alev almaya başladı. Yangın çıktığını gören Kadir Ç., panik içinde olay yerinden uzaklaştı ve bir süre sonra da polis ekiplerini görerek teslim oldu.

3 BİN 150 LİRA CEZA KESİLDİ

Yanan 1 dönüm alan itfaiye ekiplerince söndürülürken Kadir Ç., gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Kadir Ç, hakkında adli işlem yapıldığı, yangın çıkartmak, halkı paniğe korkuya sürüklemekten kamu davası açıldığı, hava fişek patlatmaktan da 3 bin 150 lira ceza kesildiği öğrenildi.


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