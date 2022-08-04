HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe'de esnafın şiddetine uğrayan kadın: Alkol şişelerinden rahatsız olmuyorlar da bunlardan mı rahatsızlar?

Maltepe'de esnafın şiddetine uğrayan kadın: Alkol şişelerinden rahatsız olmuyorlar da bunlardan mı rahatsızlar?

04.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de meydana gelen olayda sokakta kedi besleyen Damla ve Özgür Batan, esnaf ve sokak sakinlerinin şiddetine uğradıklarını dile getirdi. Damla Batan, "Hayvanları besleyen biriyim. Kedilerin kulübelerinin alınacağını öğrendim. Eşimle birlikte gelerek bakmak istedik. Esnafla konuşurken birdenbire saldırıya uğradık'' derken Batan gibi darbedildiğini iddia eden Ebru Palaska da, ''buradaki alkol şişelerinden rahatsız olmuyor da buradaki dilsiz hayvanlardan mı rahatsız oluyorlar'' dedi.

Maltepe'de esnafın şiddetine uğrayan kadın: Alkol şişelerinden rahatsız olmuyorlar da bunlardan mı rahatsızlar?

İddiaya göre, Maltepe Feyzullah Mahallesi Esenler Sokak'ta yaşayan Damla ve Özgür Batan çifti başka hayvanseverlerle birlikte besledikleri kediler nedeniyle sokak sakinleri tarafından belediyeye şikayet edildi. Belediye ekipleri şikayete dayanarak, 30 Temmuz günü sabah saatlerinde çiftin kediler için koyduğu sokaktaki kulübeleri kaldırdı. Kulübelerin kaldırıldığını duyan Batan çifti bazı hayvanseverlerle birlikte sokağa gitti. Sokakta kedilerden rahatsız olduklarını söyleyen sokak sakinleri ve esnafla aralarında tartışma çıktı. Batan çifti ile bazı hayvanseverler, tartışma sırasında sokak sakinleri ve esnaf tarafından darbedildiklerini iddia etti.

maltepede-sokakta-kedi-besledikleri-icin-darbedildiler-iddiasi_2446_dhaphoto2

"HAYVANLARI KORUYUP ONLARI BESLEDİĞİMİZ İÇİN BİZİ DARBETTİ"

Eşiyle birlikte darbedildiğini söyleyen Damla batan, "Burada hayvanları besleyen bir gönüllüyüm. Kedilerin kulübelerinin alınacağını öğrendim. Eşimle birlikte gelerek bakmak istedik. Esnafla konuşurken birdenbire saldırıya uğradık. Hayvanları koruyup onları beslediğimiz için içlerinden biri bizi darbetti. Bahaneleri de kedilerden rahatsız oluyorlarmış. Kedilerde pire varmış. Bu kediler 5-6 senedir burada. Kedilerin burada olmasından bazı insanlar şikayetçi. Kedileri düzenli beslediğim için ben ve eşim darbedildik. Bana saldıranları tanımıyorum. Daha önce hiç görmedim. Para cezasını ödeyecekleri için şikayetçi olmadım. Barınaklar kalktı. Mahallede bir arkadaşımız başka kulübe getirdi" dedi.

Screenshot_1

"ESNAF HAYVANLARIN GÖZ ZEVKİNİ BOZDUKLARINI DİLE GETİRDİLER"

Damla Batan gibi darbedildiğini iddia eden Ebru Palaska da, "Buradaki bütün hayvanları kendimiz besliyoruz. Mama ve kulübelerini biz temin ediyoruz. Kimsenin bize bir desteği olmuyor. Burada oturanlar, çevre esnaf hayvanların görsel göz zevkini bozduklarını dile getirdiler. Hayvanları buradan kaldırarak şikayetçi olacaklarını söylediler. Burası senelerdir hayvanların sokağı. Belediye çalışanları buranın temizliğini dahi yapmıyorlar. Buranın temizliğini de biz yapıyoruz. Buradaki halk buradaki alkol şişelerinden rahatsız olmuyor da buradaki dilsiz hayvanlardan mı rahatsız oluyorlar. Ağızları var, dilleri yok. Hakaretler, tehditler. Mahallede oturan esnaf, bina sakinleri birleşip kulübeleri kaldıracaklarını söylediler. O sabah da kulübeleri kaldırdılar. Üzerlerimize yürüdüler. Damla hanımın üzerine yürüyüp eşini yumrukladılar. Damla hanımın saçını çektiler. O kargaşada ben de darbedildim" diye konuştu.

Screenshot_2

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karısına yaptığı şey ortalığı karıştırdı!Karısına yaptığı şey ortalığı karıştırdı!
Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı! Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı!
32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi
Anahtar Kelimeler:
Maltepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın avukat, cezaevine uyuşturucu soktu!

Kadın avukat, cezaevine uyuşturucu soktu!

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda

ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu!

ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu!

"Arda yoksa istifa!" Jesus'tan ters köşe

"Arda yoksa istifa!" Jesus'tan ters köşe

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Yediiklim Yayınevine operasyon

Yediiklim Yayınevine operasyon

İlginizi Çekebilir

İbretlik değişim! Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası...

İbretlik değişim! Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Anında kana karışarak kansere zemin hazırlıyor!

Anında kana karışarak kansere zemin hazırlıyor!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.