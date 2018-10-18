Maltepe'de feci kaza!

Kaza 11.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre viraja hızlı giren aracın sürücüsü kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. DHA'nın haberine göre, havalanan otomobil karşı yönden gelen aracın üzerine düştü. Kazada üzerine araç düşen sürücü sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.
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