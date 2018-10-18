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Maltepe'de feci kaza!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

Maltepe'de viraja hızlı giren bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Havalanan otomobil karşı yönden gelen bir aracın üstüne düştü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Maltepe'de feci kaza!

Kaza 11.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre viraja hızlı giren aracın sürücüsü kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. DHA'nın haberine göre, havalanan otomobil karşı yönden gelen aracın üzerine düştü. Kazada üzerine araç düşen sürücü sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.

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