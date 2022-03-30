Maltepe'de feci kaza: Makas atarken bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında D-100 istikameti Maltepe Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Muhammet Akçakale'nin makas atarak ilerlediği otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından aynı yönde ilerleyen Oğuzhan Demirli yönetimindeki başka bir araca çarptı.

SIKIŞTIKLARI ARAÇTAN İTFAİYE ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Muhammet Akçakale ile aynı araçta bulunan Faruk Alayıldız, Emirhan Durmaz, Yunus Emre Yeşilyurt, Rabia Yılmaz, Irmak Doğan’ı kurtardı.

4’ü ağır 6 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Oğuzhan Demirli ise kazayı yara almadan atlattı.



Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik akışı, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

"MAKAS ATA ATA GİDİYORDU"

Kazayı gören bir motosiklet sürücüsü, "Araç makasa ata ata gidiyordu. Bostancı istikametinden beri tehlikeli bir şekilde. En sonunda hakimiyetini kaybedip, buradaki araçla birlikte kazaya karıştı. Aracın içinde altı kişi var. Diğer araçta da iki kişi vardı. Diğer araçtakileri yaralı durumunu bilmiyorum ama ağır yaralı" dedi. (DHA)



