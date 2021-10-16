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Maltepe'de feci kaza! Refüje çarpan araç, taklalar atarak attı: 4 yaralı

16.10.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, refüje çarpıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada refüjdeki bir ağacı deviren araçtaki 4 kişi yaralandı.

Maltepe'de feci kaza! Refüje çarpan araç, taklalar atarak attı: 4 yaralı

Kaza, saat 04.45 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Kartal istikametinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Serdar Töre idaresindeki hafif ticari araç, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje çarpan hafif ticari araç, bir ağacı da yıkıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada, araçta bulunan Serdar Töre, Berkay Biçen, Salih Töre ve Yiğit Kına yaralandı. Kazazedelerin yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

OBEZ AMBULANSI İSTENDİ

Araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Aşırı kilolu olması nedeniyle normal ambulansa alınamayan Serdar Töre için obez ambulansı istendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonucu ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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ARA HURDAYA DÖNDÜ

Kaza sonrası sahil yolu Kadıköy istikametinde trafik durdu. Hurdaya dönen araç, çekiciyle yoldan kaldırılırken, yola akan yakıt ve yağ sızıntısı için kumlama çalışması yapıldı. İncelemeler sırasında araçta bulunan alkol şişesi ise dikkat çekti. Kazada yola devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından parçalara ayrılarak yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Maltepe
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