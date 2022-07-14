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Maltepe'de iğrenç olay! Bir anda soyunup üst geçitteki kadına saldırmıştı... Korkunç ifadeler: Amacım tecavüz etmekti

14.07.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'deki iğrenç olayda Bahattin Ç., (26) isimli şahıs, güpegündüz kıyafetlerini çıkartarak üst geçitten geçmekte olan bir kadına saldırdı. Şoke eden olay sonrası saldırgan tutuklanırken, emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Amacının, genç kadına tecavüz etmek olduğunu söyleyen şüpheli, sıcak olduğu için yanlış karar verdiğini söyledi.

Maltepe'de iğrenç olay! Bir anda soyunup üst geçitteki kadına saldırmıştı... Korkunç ifadeler: Amacım tecavüz etmekti

İstanbul Maltepe'de kıyafetlerini çıkararak üst geçitten geçen 25 yaşındaki kadına saldıran Bahaddin Ç.'nin akılalmaz ifadesi ortaya çıktı. Emniyette her şeyi itiraf eden saldırgan, amacının tecavüz etmek olduğunu belirtti.

Olay 7 Temmuz günü öğlen saatlerinde Küçükyalı Mahallesi'ndeki bir üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Bahaddin Ç. (26) kıyafetlerini aniden çıkartarak üst geçitten geçen 25 yaşındaki bir üniversite öğrencisi kadına saldırdı. Üstüne atladığı kadının kıyafetlerini de çıkarmaya çalışan Bahaddin Ç. kadının çığlık atması ve çevredekilerin kendilerine yaklaşması sonucu olay yerinden kaçtı. Kıyafetlerini giyip minibüse binen şüpheli, polis ekiplerinin minibüsü durdurmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

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"AMACIM TECAVÜZ ETMEKTİ"

Bahaddin Ç.'nin emniyetteki ifadesinde Küçükyalı Mahallesi'ne gezmeye gittiğini, üst geçitten geçerken gördüğü kadını beğendiğini belirterek, "Hoşuma gitti, bunun üzerine peşinden gittim. Giderken üzerimdeki tüm kıyafetleri çıkarttım ve kadına arkadan sarıldım. Birlikte yere düştük ve kadının üzerindeki elbiseleri çıkartmaya çalıştım. Amacım kendisine tecavüz etmekti" dediği öğrenildi.

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"SICAK OLDUĞU İÇİN YANLIŞ KARARLAR ALDIM"

Kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin yanına gelmeye başladığını kaydeden Bahaddin Ç.'nin "Bunun üzerine üzerimden çıkarttığım kıyafetleri giyip hemen oradan uzaklaştım. Oradan D-100 Karayolu'na indim ve ilk gelen minibüse bindim. Sıcak olduğu için yanlış kararlar aldım, pişmanım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi "Cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise Bahaddin Ç.'nin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz İstanbul Maltepe
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