HABER

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 12:14 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de bulunan bir spotçu dükkanında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bir çalışan iş yerindeki eşyaları dışarıya çıkarırken elinden yaralandı.

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Maltepe Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binanın giriş katında bulunan dükkanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan binaya da sıçradı. Burada oturan apartman sakinleri tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Bir çalışan, iş yerindeki eşyaları dışarıya çıkarırken elinden yaralandı. Yaralıya ilk müdahale ambulansta yapıldı.

dagdsg

(DHA)

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
Beyoğlu'nda paranın geçmediği hayır pazarıBeyoğlu'nda paranın geçmediği hayır pazarı
Kayseri'de kamyon eve daldı! Ölü ve yaralılar varKayseri'de kamyon eve daldı! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul maltepe iş yeri yangını

En Çok Okunan Haberler

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de kamyon eve daldı! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de kamyon eve daldı! Ölü ve yaralılar var

Eşi 'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Gümüşhane’de hayvan üreticilerine dolandırıcı şoku! Sırra kadem bastı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.