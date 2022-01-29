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  4. Maltepe’de kapısı açık şekilde yük taşıyan otomobili görenler şaşkına döndü

Maltepe’de kapısı açık şekilde yük taşıyan otomobili görenler şaşkına döndü

29.01.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de E-5 Karayolu’nda kapısı açık şekilde hareket eden otomobil sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi. Karayolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün arka koltuğa koyduğu yük nedeniyle kapısı açık olduğu görüldü. Kapısı açık otomobilin ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün E-5 Karayolu Maltepe Zümrütevler mevkiinde Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, arka koltuğunda eşya taşıyan otomobil sürücüsü eşyaları sığdırmak için karayolunda kapısı açık şekilde hareket etti. Kapısı açık şekilde hareket eden otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye atarak yolda seyir halinde olmaya devam etti.

"PES" DEDİRTEN ANLAR KAMERADA

Trafikte kapısı açık şekilde seyreden otomobil sürücüsü "pes" dedirtti. O anlar, karayolunda seyir halinde olan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe
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