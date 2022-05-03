HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Maltepe'de kaza sonrası kavga! Sürücüler birbirlerine saldırdı

Maltepe'de kaza sonrası kavga! Sürücüler birbirlerine saldırdı

03.05.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de iki otomobilin karıştığı, 1 kişinin de yaralandığı kaza sonrası sürücüler arasında kavga çıktı. Kavga anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay 00.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre otomobil cadde üzerinde seyir halinde olduğu esnada kavşağa girmeye çalışırken duramayarak aynı cadde üzerinde bulunan kavşaktan dönmeye çalışan otomobile yan taraftan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan kadın yolcu yaralanırken otomobilde bulunan sürücü ve arkadaşları kazayı yara almadan atlattı.

BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Kaza sonrası maddi hasar alan her iki otomobilden inen taraflar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kazaya karışan otomobil sürücüleri birbirlerine tekme, yumruk ve küfürlerle saldırırken, olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesi sonucu kavganın büyümesi engellendi. Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan kadın yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan tarafların kavga etmesi sonucu olay yerine zırhlı polis aracı dahil çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Kaza sonrası cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

(HA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da lunaparkta bıçaklı kavga!Adana'da lunaparkta bıçaklı kavga!
"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise..."Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...
Akşener'in 'hayali' gerçek olduAkşener'in 'hayali' gerçek oldu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Maltepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.