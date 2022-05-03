Maltepe'de kaza sonrası kavga! Sürücüler birbirlerine saldırdı

Olay 00.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre otomobil cadde üzerinde seyir halinde olduğu esnada kavşağa girmeye çalışırken duramayarak aynı cadde üzerinde bulunan kavşaktan dönmeye çalışan otomobile yan taraftan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan kadın yolcu yaralanırken otomobilde bulunan sürücü ve arkadaşları kazayı yara almadan atlattı.

BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Kaza sonrası maddi hasar alan her iki otomobilden inen taraflar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kazaya karışan otomobil sürücüleri birbirlerine tekme, yumruk ve küfürlerle saldırırken, olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesi sonucu kavganın büyümesi engellendi. Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan kadın yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan tarafların kavga etmesi sonucu olay yerine zırhlı polis aracı dahil çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Kaza sonrası cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

(HA)

