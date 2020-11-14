Maltepe’de korkutan yangın: 15 kişi kurtarıldı

Yürekleri ağza getiren yangın Maltepe ilçesinde yer alan Altıntepe Mahallesi, Üçkardeşler Sokak’ta meydana geldi. Üç katlı binanın girişinde bulunan elektrik saati gece 01.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangına büyük çoğunluğu uykuda yakalanan apartman sakinleri büyük korku yaşarken yoğun dumanın sardığı apartmanda bulunan ve sağlık sorunları olan üç yaşlı vatandaş başta olmak üzere mahsur kalan on beş kişi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

KOMŞUSUNU TELEFONLA KONUŞARAK SAKİNLEŞTİRDİ

İtfaiye merdiveniyle bir taraftan vatandaşlar tahliye edilirken bir taraftan da yanan elektrik saatine ekipler müdahale etti. Binanın üst katında bulunan ve yoğun dumandan etkilenen bir vatandaşı sakinleştirme görevi ise komşusuna düştü.

Cep telefonuyla iletişime geçen komşusu dışarıdan yangının durumunu soran balkondaki vatandaşa, "Yangın söndürüldü, yangın yok zaten sadece duman var sakin ol hepinizi kurtaracaklar şimdi" dedi.

"PATLAMALAR OLDU"

Kısa sürede tahliye edilen on beş kişiden on ikisine ambulanslarda oksijen desteği verilirken üç yaşlı vatandaş tedbir amaçlı çevre hastanelere götürüldü.