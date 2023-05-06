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  4. Maltepe'de korkutan yangın! Can pazarı yaşandı, kurtarılmayı böyle beklediler

Maltepe'de korkutan yangın! Can pazarı yaşandı, kurtarılmayı böyle beklediler

06.05.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de 6 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Can pazarı yaşanan yangında, yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalanlar balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 2'si bebek 8 kişiyi merdiven aracıyla kurtarırken, binadakiler yangın çıkan dairede yaşayan kişiye saldırdı. İşte detaylar...

Maltepe'de korkutan yangın! Can pazarı yaşandı, kurtarılmayı böyle beklediler

Korkutan yangın Fındıklı Mahallesi Işıltı Sokakta bulunan 6 katlı binanın giriş katında çıktı. Binanın içi kısa sürede dumanla doldu. Binada yaşayanların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken mahsur kalanlar balkonda kurtarılmayı bekledi.

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Çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

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Ekipler, merdiven aracıyla mahsur kalan 2'si bebek 8 kişiyi aşağıya indirdi. Mahsur kalanlara ilk müdahale ambulansla yapılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

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İtfaiyenin soğutma çalışmaları sırasında binadakiler, yangın çıkan dairede yaşayan kişiye saldırdılar. Yere yatırılarak darbedilen kişiyi araya giren polis ve diğer vatandaşlar kurtardı.

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Yangında mahsur kalan bir kişi kedisi ile birlikte merdiven aracıyla aşağıya indirilerek kurtarıldı. Gözyaşlarını tutamayan Gülşah Eren "Evden çalışıyordum. Kapıyı açtığımda dumandan çıkamadım dışarıya. Kedimle birlikte balkona çıktım" diye konuştu.

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Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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DHA

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yangın Maltepe

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