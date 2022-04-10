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  4. Maltepe’de korkutan yangın! Çatı katı alevlere teslim oldu

Maltepe’de korkutan yangın! Çatı katı alevlere teslim oldu

10.04.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de akşam saatlerinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları ile yangın kontrol altına alınırken, yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Maltepe’de korkutan yangın! Çatı katı alevlere teslim oldu

İstanbul Maltepe’deki korkutan yangın, 01.45 sıralarında 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Sebebi bilinmeyen yangında sokakta olan vatandaş evinin bir anda yanmaya başladığını gördü. Yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Dakikalar içerinde alevler yayılmaya başladı. Mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesiyle çevre mahallelerdeki tüm itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

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EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ve yaralı bulunmazken tedbir amaçlı sağlık ekipleri de olay yerinde bulundu. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken maddi hasar meydana geldi. Öte yandan olay yeri asayişini sağlamak içinde polis ekipleri olay yerine intikal etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Maltepe
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