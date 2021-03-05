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Maltepe'de küçük kıza tacizden tutuklanan şüpheli hakkında bir taciz iddiası daha

05.03.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Maltepe'de küçük kıza tacizden tutuklanan şüpheli hakkında bir taciz iddiası daha

Maltepe'de 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şüpheli ile ilgili yeni taciz iddiaları ortaya atıldı. Bir kadın, yaşanan olaydan bir gün sonra bindiği minibüste tacize uğradığını ve taciz eden kişinin küçük kıza tacizden tutuklanan şüpheli olduğunu öne sürdü.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre okuldan dönen 13 yaşındaki kız, evine gireceği sırada arkasından takip eden kişinin tacizine uğramıştı. Saldırgan, öğrenciye evinin girişinde bir madde koklatmaya çalışınca aralarında arbede yaşanmış, olay yerinden kaçan 17 yaşındaki Ö.Ç isimli şüpheli Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli Ö,Ç., hakkında yeni taciz iddiaları ortaya atıldı. Yaşanan olaydan bir gün sonra Maltepe'den Kartal'a gitmek üzere minibüse binen Derya Akcan, arka koltukta oturan başka bir yolcu tarafından tacize uğradığını, çığlıklarının ardından minibüs şoförünün şüpheliyi araçtan indirdiğini ileri sürdü. Şüpheli gözden kaybolurken Akcan, tacizde bulunan kişiyi güvenlik kameralarından tespit etmeye çalıştı. Kısa süre sonra sosyal medya üzerinden 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüphelinin fotoğraflarını gören kadın, polise giderek kendisini aynı kişinin taciz ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Polis kadının şikayeti üzerine MOBESE kameralarını inceleyerek olayın yaşandığı minibüsün plakasını tespit etti ve güvenlik kameralarını İBB'den talep etti.

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"KOLTUĞUN YAN TARAFINDAN KOLUMA DOKUNDUĞUNU HİSSETTİM"

Şüphelinin kendisini taciz ettiğini iddia eden Derya Akcan, şunları söyledi:

“Saat 17.50'de mesai bitiminde çıktım. Minibüse bindim, bu şahıs da Maltepe civarlarında bindi, arka koltuğa geçti. O sırada minibüs şoförü, yanında bir kadın, arka tekli koltukta ben, en arka koltukta da bu kişi vardı. Sürekli bacaklarıyla koltuğa vurarak tacizde bulunuyordu. Ben o anda anlamadım, kulaklık kulağımda 'herhalde bacakları uzun sığmıyor' diye düşündüm. O esnada koltuğun yan tarafından koluma dokunduğunu hissettim. Döndüm yüzüne baktım. O da kafasını çevirince 17 yaşlarında bir genç çocuk olduğunu gördüm. 'Herhalde yanlış anlamışımdır' diye tereddütte kaldım ve huzursuz oldum. O bir hızla koltuğun diğer tarafına geçti. Yandan gözetlemeye başladım. Gözetlerken kendiyle uğraştığını ve bana baktığını hissettim. Bir anda ayağa kalktım ve üzerine doğru yürüdüm. 'Ne yapıyorsun sen' dememe kalmadan önünü hemen montla ve eliyle kapatmaya çalıştı. Sapıklık yaptığına emin olduğum gibi tokat attım. Yaptığını minibüs şoförüne anlatmaya çalıştım. O arada tabi inkar etmeye başladı. Minibüs şoförü durdu, 'İn arabadan.' dedi. İnmesine, kaçmasına müsade etti. O arada inerken ben de kadın gücü ne kadar olabilirse bir hamleyle yumruk attım. O yumruktan sonra alelacele kaçıp gitmesi bir oldu. Tabii minibüsçünün gaza basıp gitmesiyle ben 'Durdur minibüsü, ineceğim onu yakalayacağım.' dedim. Minibüs durduğu zaman indim aşağıya. Minibüsçü gitti zaten, dönüp baktığımda ne sapık vardı, ne minibüs vardı ne de elimde görüntü vardı. Öylece eve gittim ertesi gün şoförlerin derneğine mesaj attım. Bu şoförün bulunmasını, oradaki görüntülerin emniyete verilmesini rica ettim. Buradaki kamera kayıtlarından minibüsün plakasını öğrenmeye çalıştım. Buradaki tekelci ağabeyimize sormuştum 'kameran gösteriyor mu' diye. 'Ne oldu' dedi, olayı anlattım. 1 saat sonra beni çağırdı. Onun eşi, sosyal medyada bu sapığın resmini görmüş. 'Bu sapık mı acaba sana saldıran' dedi. Gördüğümde orada yaşı 25 gibi duruyor ama bana saldıran 16-17 yaşlarında. Kıyafetleri tamamen ele verdi. 'Evet bu o kişi.' dedim."

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMALI

Sosyal medyadaki fotoğrafları gören genç kadın, “Hemen Ebru Hanımla iletişime geçtim. 'Bu sapık bana da saldırdı dolmuşta. Lütfen iletişime geçelim birlikte hareket edelim' dedim. Sonrasında birlikte hareket ettik. Sonrasında resmini gösterip onaylatmaya çağırdı emniyet. Oraya gittiğimde tam çıkışta yine o sapıkla göz göze geldim. Aynı kişi olduğundan emin oldum. Ondan sonra da zaten adalet yerini bulsun diye bu işin peşini bırakmamak adına şikayetçiyiz. Tutuklanmak yetmiyor, tutuklanıp 1 ay sonra bırakılması bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Önemli olan bu kişinin en ağır şekilde ceza alması. Ben de 13 yaşına girecek olan bir kız çocuğuna sahibim. Bugün Ebru Hanımın kızının başına gelen yarın benim başıma geldi. Öbür gün benim çocuğumun başına gelmeme gibi bir durumu yok." şeklinde konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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