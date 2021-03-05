Maltepe'de küçük kıza tacizden tutuklanan şüpheli hakkında bir taciz iddiası daha

"KOLTUĞUN YAN TARAFINDAN KOLUMA DOKUNDUĞUNU HİSSETTİM"

Şüphelinin kendisini taciz ettiğini iddia eden Derya Akcan, şunları söyledi:

“Saat 17.50'de mesai bitiminde çıktım. Minibüse bindim, bu şahıs da Maltepe civarlarında bindi, arka koltuğa geçti. O sırada minibüs şoförü, yanında bir kadın, arka tekli koltukta ben, en arka koltukta da bu kişi vardı. Sürekli bacaklarıyla koltuğa vurarak tacizde bulunuyordu. Ben o anda anlamadım, kulaklık kulağımda 'herhalde bacakları uzun sığmıyor' diye düşündüm. O esnada koltuğun yan tarafından koluma dokunduğunu hissettim. Döndüm yüzüne baktım. O da kafasını çevirince 17 yaşlarında bir genç çocuk olduğunu gördüm. 'Herhalde yanlış anlamışımdır' diye tereddütte kaldım ve huzursuz oldum. O bir hızla koltuğun diğer tarafına geçti. Yandan gözetlemeye başladım. Gözetlerken kendiyle uğraştığını ve bana baktığını hissettim. Bir anda ayağa kalktım ve üzerine doğru yürüdüm. 'Ne yapıyorsun sen' dememe kalmadan önünü hemen montla ve eliyle kapatmaya çalıştı. Sapıklık yaptığına emin olduğum gibi tokat attım. Yaptığını minibüs şoförüne anlatmaya çalıştım. O arada tabi inkar etmeye başladı. Minibüs şoförü durdu, 'İn arabadan.' dedi. İnmesine, kaçmasına müsade etti. O arada inerken ben de kadın gücü ne kadar olabilirse bir hamleyle yumruk attım. O yumruktan sonra alelacele kaçıp gitmesi bir oldu. Tabii minibüsçünün gaza basıp gitmesiyle ben 'Durdur minibüsü, ineceğim onu yakalayacağım.' dedim. Minibüs durduğu zaman indim aşağıya. Minibüsçü gitti zaten, dönüp baktığımda ne sapık vardı, ne minibüs vardı ne de elimde görüntü vardı. Öylece eve gittim ertesi gün şoförlerin derneğine mesaj attım. Bu şoförün bulunmasını, oradaki görüntülerin emniyete verilmesini rica ettim. Buradaki kamera kayıtlarından minibüsün plakasını öğrenmeye çalıştım. Buradaki tekelci ağabeyimize sormuştum 'kameran gösteriyor mu' diye. 'Ne oldu' dedi, olayı anlattım. 1 saat sonra beni çağırdı. Onun eşi, sosyal medyada bu sapığın resmini görmüş. 'Bu sapık mı acaba sana saldıran' dedi. Gördüğümde orada yaşı 25 gibi duruyor ama bana saldıran 16-17 yaşlarında. Kıyafetleri tamamen ele verdi. 'Evet bu o kişi.' dedim."