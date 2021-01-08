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Maltepe'de lüks rezidansta sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanığa müebbet hapis

08.01.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Maltepe'de lüks rezidansta sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanığa müebbet hapis

Maltepe’de lüks bir rezidansta sevgilisi Didem Mengü’yü başına parke taşıyla vurduktan sonra askıyla boğarak öldüren ve cesedi bir bavulun içinde saklayan Abdulselam Günay 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanığın, 'Benim de hayatım mahvoldu' demesi pes dedirtti.

Maltepe’de kız arkadaşı Didem Mengü’yü (30) başına parke taşıyla vurduktan sonra askıyla boğarak öldüren ve cesedini bir bavulun içinde saklayan Abdulselam Günay’ın (29) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu sanık Abdulselam Günay cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Didem Mengü’nün ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"YÜREĞİMİZ YANIYOR"

Duruşmada söz alan Didem Mengü’nün annesi Serpil Aksal Köseoğlu, “Bizim yüreğimiz yanıyor. Sanık en ağır şekilde cezalandırılsın” dedi. Müşteki avukatı Ayhan Cesur söz alarak, “Sanık, maktulün kafasına önce parke taşıyla vurup onu yaralamış, ardından da boğmuştur. Bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep ediyoruz” dedi.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, “Müvekkilim ve maktulün 10 yıla varan bir ilişkisi vardır. Olay günü de bir araya gelmişlerdir. Müvekkilimin cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle maktul müvekkilime sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur. Bu nedenle müvekkilim hakkında meşru müdafaa hükümlerinin uygulanarak beraat kararı verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz” diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

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"BENİM DE HAYATIM MAHVOLDU"

Esas hakkındaki savunması ve son sözü sorulan sanık Abdulselam Günay ise, “Karşınızda böyle bir suçtan olmaktan ötürü üzgünüm, pişmanım. Benim de hayatım mahvoldu” diye konuştu.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Abdulselam Günay’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık lehine dosya içine yansıyan takdiri indirim sebebi olabilecek hiçbir husus tespit edilememesi ve yargılama aşamasındaki davranışlarından vicdani kanaat oluşmadığından cezada herhangi bir indirim yapmayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe’de bulunan lüks bir rezidansta 9 Aralık 2019 tarihinde Abdulselam Günay ile kız arkadaşı Didem Mengü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı, Günay’ın tartışma sırasında daire içindeki parke taşı ile genç kadının kafasına vurduğu, boğazını iple sıkarak nefessiz bırakarak öldürdüğü anlatıldı.
Olayın ardından delilleri yok etmenin yollarını arayan sanığın maktulün cesedini bavul içine koyduğu ancak binanın içinde ve dışında güvenlik kameralarının olması sebebiyle yakalanacağını anlayarak cesedi daire dışına çıkaramadığı belirtildi. Abdulselam Günay’ın maktule ait araçla daireden ayrılarak maktulün cep telefonunu çöp konteynerine atıp daireye geri döndüğünün anlatıldığı iddianamede, Didem Mengü’nün cesedini daireden çıkaramayan şüphelinin olaydan 2 gün sonra emniyete giderek teslim olduğu kaydedildi. İddianamede, Günay’ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

(İHA)

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