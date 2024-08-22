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  4. Maltepe'de motosiklet sürücüsüne silahlı saldırı! 5 yaşındaki oğlunun yanında vuruldu

Maltepe'de motosiklet sürücüsüne silahlı saldırı! 5 yaşındaki oğlunun yanında vuruldu

22.08.2024 00:30
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İstanbul'da Maltepe'de motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücüye silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu ise yaralandı.

Maltepe'de motosiklet sürücüsüne silahlı saldırı! 5 yaşındaki oğlunun yanında vuruldu

Olay, İstanbul Maltepe ilçesi, Gülensu Mahallesi, Mesut Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında yaşandı. M.D'nin (30) kullandığı motosiklete Gülensu Mahallesi'nde başka bir motosikletli kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda M.D. ile oğlu Ö.M.A. (5) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı, oğlu Ö.M.A'nın ise tedavisi sürüyor.

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Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe silahlı saldırı
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