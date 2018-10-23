Maltepe'de öğrenci yurdunda sır ölüm!

Olay, saat 21:00 sıralarında, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bir kişinin beton zemine düştüğünü gören öğrenciler durumu hemen yurt yetkililerine ve polise haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 11. kattan düştüğü iddia edilen öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şimdi olayın intihar mı yoksa yüksekten düşme mi olduğunu araştırıyor.
(DHA)
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