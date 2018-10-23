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Maltepe'de öğrenci yurdunda sır ölüm!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 01:30 | Son Güncelleme

Maltepe'de öğrenci yurdunda kalan bir kişi 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis öğrencinin, dengesinin kaybederek mi düştüğünü yoksa intihar mı ettiğini araştırıyor.

Maltepe'de öğrenci yurdunda sır ölüm!

Olay, saat 21:00 sıralarında, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bir kişinin beton zemine düştüğünü gören öğrenciler durumu hemen yurt yetkililerine ve polise haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yurdun 11. katından düşen öğrenci hayatını kaybetti

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Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 11. kattan düştüğü iddia edilen öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şimdi olayın intihar mı yoksa yüksekten düşme mi olduğunu araştırıyor.

(DHA)

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maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu sır ölüm

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