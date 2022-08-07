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Maltepe'de ortalık savaş alanına döndü! Asker eğlencesi kötü bitti...

07.08.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de akşam saatlerinde gerçekleştirilen asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü. Yüksek sesle eğlence düzenleyen gençlerle mahalle sakinleri arasında arbede çıktı.

Maltepe'de ortalık savaş alanına döndü! Asker eğlencesi kötü bitti...

Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde gerçekleştirilen asker eğlencesinde toplanan gençler mahalleyi birbirine kattı. İddiaya göre, elli atmış kişilik grup yüksek sesle müzik dinlerken mahalle sakinleri gürültüden rahatsız oldu. Eğlenmeye devam eden gençler uyarılara aldırış etmedi. Mahalle sakinleri daha sonra aşağıya inerek gurubu tekrar uyarmaya çalıştı.

ARBEDE ÇIKTI

Sözlü ve fiziksel temas yaşanırken ortalık bir anda savaş alanına döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipler geldi. Ekiplerin gelmesiyle grup ve mahalle sakinleri arasındaki arbedeyi dağıttı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Asker Maltepe
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