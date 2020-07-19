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Maltepe'de otomobil defalarca takla attı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 07:13 | Son Güncelleme

Maltepe Sahil Yolu'nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje vurarak defalarca takla attı. Park halindeki minibüse vurarak duran otomobildeki 3 kişi yaralandı

Maltepe'de otomobil defalarca takla attı! Yaralılar var

Kaza, saat 04.00 sıralarında Maltepe Sahil Yolu İdealtepe Kavşağı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje vurarak defalarca takla attı. Park halindeki minibüse vurarak duran otomobil, ters döndü. Hurdaya dönen aracın sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı iddia edilirken otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilin içinde bulunan 3 kişi vatandaşların yardımı ile sıkıştıkları yerden çıktı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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(DHA)

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