Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

İlçedeki oy sayımı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve 1.089 sandık sayıldı. Salı gece Twitter'dan bir mesaj paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bu gece birleştirme tutanaklarını imzalamayı tamamlamayı planlıyoruz. Yarın en kısa zamanda da İl Seçim Kurulu'na başvurup mazbatayı almayı planlıyoruz" dedi. Maltepe'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), sayım usulüne itirazları ve çıkan kararlar doğrultusunda yapılan itirazlara karşı itirazla yanıt vermeleri nedeniyle yeniden sayım işlemleri de sekteye uğramıştı. Maltepe 1. ve 2. seçim kurulları, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Pazartesi günü aldığı karar uyarınca, ikişer ek terminal kurulmasına karar vermiş, böylece sayım yapılacak terminal sayısı toplamda 6'ya yükselmişti. Maltepe 1. seçim kurulu ayrıca oybirliğiyle aldığı kararda, yeni kurulacak terminallerde görev yapmak üzere "siyasi parti temsilcilerinin çağrılmasına, çağrıya rağmen gelmemeleri ve sayım esnasında ayrılmalarının sayım işlemlerini durdurmayacağına" hükmetmişti.

TARAFLARIN İDDİALARI NELER? Yaşanan tartışmaların başında da sayım işlemlerinin kaç terminalde yapılacağı geliyor. Yeniden sayım işlemi ağırlıklı olarak iki terminalde sürdürülürken, CHP işlemlerin hızlandırılması için terminal sayısının artırılmasını istiyordu. AK Parti ve MHP, sayım sürecinde usulsüzlükler yaşandığını ve itirazlarının bunların giderilmesine yönelik olduğunu savunurken, CHP ise Cumhur İttifakı partilerini sayım işlemini yavaşlatmak ve İmamoğlu'na mazbatasını teslim edilmesini geciktirmekle suçluyordu. AK Parti, ilçe seçim kurullarının terminal sayısının 30'a çıkarılmasının ardından bu kararın kendilerine tebliğ edilmediği, kurulda görev yapacak kişi sayısına sahip olmadıkları ve sayım alanının fiziki durumunun yeterli olmadığı gerekçesiyle itirazda bulunmuştu. Cuma gecesi tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis salona girerek olaya müdahale etmiş, oyların sayım süreci durdurulmuş, Cumartesi sabahı ise tekrar başlamıştı. Pazar gecesi ise ilçe seçim kurulu, oy sayımı için oluşturulan ilave kurulların saydığı oyların yeniden sayımına karar verildi. Bu karar, tüm sandıklardaki sayımın iki kurulda yapılacağı ve haftalarca sürebileceği anlamına geliyordu.