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  4. Maltepe'de panik anları! 16 araç birbirine girdi, yaralılar var

Maltepe'de panik anları! 16 araç birbirine girdi, yaralılar var

10.08.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yağan yağmurla kayganlaşan yolda ortalık savaş alanına döndü. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralanırken, Başıbüyük Yolu Maltepe yönü trafiğe kapandı.

Maltepe'de panik anları! 16 araç birbirine girdi, yaralılar var

Maltepe'deki korkunç kaza saat 13.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindek minibüsün şoförü, önünde ilerleyen vincin yavaşlaması sonucu ani firen yaparak karşı şeride geçti.

16 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI, 5 KİŞİ YARALANDI

O sırada minibüsün arkasından gelen 15 araç yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda birbirine çarptı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralılara ambulanslarda müdahale etti.

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TRAFİK UZUN SÜRE KAPALI KALDI

Kaza nedeniyle Başıbüyük Yolu Maltepe yönü trafiğe kapandı. Gerekli raporların tutulmasının ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı..

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"ARKASINDAN GELEN DİĞER ARAÇLARDA BİRBİRİNE VURDU"

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Emrah Baran Özdemir, "En önde vinç bariyerlere vuruyor. Minibüs ve otomobil yolun karşı şeridine geçti. Bende onlara vurmamak için sağa çektim. Arkamdan gelen bir otomobilde bariyerlere vurdu. Daha sonra arkasından gelen diğer araçlarda birbirine vurdu. 16 araç vardı. 5 kişi hafif yaralandı" dedi.

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(DHA)

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trafik kazası Maltepe

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