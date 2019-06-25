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Maltepe'de polise teslim olmak istemeyen silahlı şahıs intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 18:48 | Son Güncelleme

Maltepe’de silahla yaralama olayına karışan Doğan G.(30), polisten kaçarak kendisini kilitlediği oto yıkamacıda polisin tüm ikna çabalarına rağmen teslim olmayıp kendisini başından vurarak intihar etti. İntihar eden şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. İki kez tutukluk yapan silahın üçüncü seferde ateş almasıyla şahsın hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maltepe Fındıklı Mahallesinde 21 Haziran günü iddiaya göre silahla yaralama olayına karıştığı öğrenilen Doğan G.(30) isimli şahıs polisten kaçarak bir oto yıkamacıya saklandı.

POLİSİN İKNA ÇABASI YETERSİZ KALDI

Polis ekipleri kendisini oto yıkamacıya kilitleyen şahsı teslim olmaya ikna etmeye çalışsa da şahıs bir türlü ikna olmadı. Şahıs, burada yanında bulunan ve daha önce de silahla yaralama olayında kullandığı ruhsatsız tabancayı başına dayayarak tetiği çekti. Silah birkaç kez tutukluk yapsa da daha sonra ateş aldı.

Kendisini başından vurarak intihar eden şahsın aynı zamanda akli dengesinin yerinde olmadığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü anlaşıldı.

İNTİHAR ANI KAMERADA

İntihar anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
maltepe intihar polis

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