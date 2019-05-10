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Maltepe’de reklam atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 22:46 | Son Güncelleme

Maltepe’de bir reklam atölyesi alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Altayçeşme Mahallesi, Hikmet Sokak’ta bulunan bir reklam atölyesinde saat 22.00 sularında yangın çıktı. İş yerinin yanında bulunan oto yıkama dükkanında çalışanlar yangına araçları yıkarken kullandıkları tazyikli suyla müdahale etmeye çalışırken, olay yerine Maltepe itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler güçlükle kontrol altına alındı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında iş yerinin içerisinde oksijen tüpü olduğu iddiası güvenlik çemberinin genişletilmesine neden oldu. Polis ekibi bölgedeki meraklı vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri hazır olarak bölgede bekletildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

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