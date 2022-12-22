Maltepe'de şaşkına çeviren görüntüler! "Yaptığını görüyor musun? Terbiyesiz, terbiyesiz..."

Olay, dün gece saatlerinde Maltepe mevkiinde D-100 Karayolu'nda yaşandı. Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, otomobilin sürücüsü yol vermedi. Otomobil sürücüsü şerit değiştiren ambulansın sürekli önüne geçti. Yolda ilerlemek için şerit değiştiren ambulansın önünü sürekli keserek yolunu tıkayan sürücünün yaptıkları şaşkına çevirdi.
Otomobil sürücüsünün yolda ambulansın önünü kapayarak zikzaklar çizdiği o anlar sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ambulans şoförünün sollamaya çalıştığı sırada otomobil sürücüsünün otomobilini ambulansın önüne kırdığı, yol isteyen ambulans şoförüne yol vermek yerine ısrarla önüne kırarak yolda zikzaklar çizdiği görülüyor. (İHA)
Aynı zamanda görüntülerde birinin "Adamın yaptığını görüyor musun? Bak terbiyesiz, terbiyesiz" dediği de duyuluyor.