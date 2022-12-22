HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Maltepe'de şaşkına çeviren görüntüler! "Yaptığını görüyor musun? Terbiyesiz, terbiyesiz..."

Maltepe'de şaşkına çeviren görüntüler! "Yaptığını görüyor musun? Terbiyesiz, terbiyesiz..."

22.12.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de D-100 karayolunda bir otomobil sürücüsü yaptığı hareketle şaşkına çevirdi. Hasta almaya giden ambulansın önünü keserek ısrarla yol vermeyen otomobil sürücüsü, yolda şerit değiştiren ambulansın sürekli önüne geçerek kendisini geçmesine izin vermedi. O anlar sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Maltepe mevkiinde D-100 Karayolu'nda yaşandı. Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, otomobilin sürücüsü yol vermedi. Otomobil sürücüsü şerit değiştiren ambulansın sürekli önüne geçti. Yolda ilerlemek için şerit değiştiren ambulansın önünü sürekli keserek yolunu tıkayan sürücünün yaptıkları şaşkına çevirdi.

iç iç

Yer: İstanbul! Ambulansın önünü kesti, dakikalarca yol vermedi Yer: İstanbul! Ambulansın önünü kesti, dakikalarca yol vermedi

O ANLAR KAMERADA

Otomobil sürücüsünün yolda ambulansın önünü kapayarak zikzaklar çizdiği o anlar sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ambulans şoförünün sollamaya çalıştığı sırada otomobil sürücüsünün otomobilini ambulansın önüne kırdığı, yol isteyen ambulans şoförüne yol vermek yerine ısrarla önüne kırarak yolda zikzaklar çizdiği görülüyor. (İHA)

Aynı zamanda görüntülerde birinin "Adamın yaptığını görüyor musun? Bak terbiyesiz, terbiyesiz" dediği de duyuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsini çuvala koyup ağızlarını bağlamışlarHepsini çuvala koyup ağızlarını bağlamışlar
Arsaya ne yapılacağı belli oldu: "Çok şaşırdık"Arsaya ne yapılacağı belli oldu: "Çok şaşırdık"
'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Maltepe ambulans

En Çok Okunan Haberler

ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı rakamda...

ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı rakamda...

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Ses kayıtları ortaya çıktı! Tacizci kadın iki ayda 22 bin 217 kez…

Ses kayıtları ortaya çıktı! Tacizci kadın iki ayda 22 bin 217 kez…

Hem ev hayallerinden hem araçlarından oldular! "Dini bütün, zengin adam dedik..."

Hem ev hayallerinden hem araçlarından oldular! "Dini bütün, zengin adam dedik..."

Önce sopayla darbettiler, ardından silahla vurdular!

Önce sopayla darbettiler, ardından silahla vurdular!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.