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Maltepe'de silahlı saldırı! 8 kişi restoranı bastı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 01:45 | Son Güncelleme

Maltepe’de bulunan bir restoran henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunladı. Saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Mekan sahibi, gazetecilere saldırıp tehdit etti.

Maltepe'de silahlı saldırı! 8 kişi restoranı bastı: Yaralılar var

Olay gece yarısı Maltepe Turgut Özal Bulvarında bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 kişi yaya olarak gelerek restoranı bastı.

3 KİŞİ YARALANDI

Mekana rastgele kurşun yağdıran saldırganlar, 3 kişiyi yaraladı. Eli silahlı şahıslar daha sonra olay yerini hızlıca terk etti. Saldırının gerçekleştiği alana ambulans ve polis ekipleri geldi.

ZORLA GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRMEYE ÇALIŞTI

Hafif yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Restorandaki müşteriler saldırının etkisiyle korku dolu anlar yaşadı, 1 kişi sinir krizi geçirdi. Bu sıralarda olay yerine gelip çekim yapmak isteyen basın mensuplarına mekan sahipleri sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirip zorla görüntüleri sildirmeye çalıştı. Bu esnada polisler olaya müdahale etmezken, basın mensuplarına çekim yapmaması yönünde uyarılarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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