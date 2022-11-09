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Maltepe'de trafikte makas terörü saniye saniye kamerada

09.11.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe D-100 Kara Yolu'nda trafikte makas atarak ilerleyen ve ehliyetsiz araç kullandığı öğrenilen sürücüye, ayrıca aracın sahibine toplam 9 bin 563 TL para cezası verildi.

Maltepe D-100 Kara Yolu'nda geçtiğimiz günlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek makas atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri araç sürücüsünün E.A. isimli kişi olduğunu tespit etti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Konu ile ilgili yakalanan araç sürücüsü hakkında, 'Makas atmak' maddesinden bin 823 TL, 'Yakın takip' maddesinden 196 TL, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 TL, 'Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak' maddesinden 3 bin 674TL, araç sahibine de 'Sürücü belgesiz araç kullandırma' maddesinden 3 bin 674 TL olmak üzere, toplamda 9 bin 563 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü E.A. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem yapıldı.

(İHA)

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Maltepe makas

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